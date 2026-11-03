Aktie im Blick: Disney erwägt wohl Stellenabbau – Folgen für Anleger und Wachstumspläne

Sparvorgabe von 20 Prozent

03.11.26 17:08 Uhr

Die Disney-Aktie reagiert kaum auf die Berichte über Kürzungen, doch was passiert mit dem gesparten Geld, und trägt es die Wachstumsstory?

• Die Mehrheit der Analysten sieht Disney auf einem Wachstumskurs, mit einem Kursziel von rund 128-133 US-Dollar, und bewertet die Aktie überwiegend mit "Buy".

• Die Einsparungen sollen in Technologie, Streaming und Wachstumsmotoren wie Disney+ investiert werden, wobei Analysten die Aktie trotz der Kürzungen weiterhin zuversichtlich bewerten.

• Disney plant größere Stellenstreichungen in Bereichen wie Freizeitparks, TV und Filmstudio, um Kosten zu senken und Investitionen zu finanzieren.

Disney plant wohl größere Stellenstreichungen

Bernstein sieht in den Kürzungen eine Quelle für Investitionen

Analysten bleiben mehrheitlich zuversichtlich für die Aktie

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Bei Walt Disney könnten Tausende Stellen wegfallen. Bloomberg berichtete am Montag von größeren Stellenstreichungen in mehreren Bereichen, darunter die TV-Sender und das Studio. Die Aktie bewegt sich am Dienstag wenig, doch die Frage nach Kosten und Wachstum rückt vor den nächsten Quartalszahlen in den Fokus.

Walt Disney plant offenbar größere Einschnitte

Laut Bloomberg hat Disney einige Führungskräfte aufgefordert, Einsparungen von 20 Prozent pro Jahr vorzulegen. Sie könnten teils aus Stellenstreichungen, teils aus geringeren Ausgaben stammen. Besonders betroffen dürften Freizeitparks, Fernsehsender und Filmstudio sein. Eine Zahl zu den Stellen nennt der Bericht nicht, Disney beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2025 rund 231.000 Menschen. Ein Unternehmenssprecher wollte den Bericht nicht kommentieren. Auch Deadline berichtete am Dienstag, Disney plane weitere Entlassungen.

Die Disney-Aktie gibt am Dienstag an der NYSE zeitweise um 0,2 Prozent auf 112,86 US-Dollar nach. Auf Zwölfmonatssicht steht nur ein Plus von knapp einem Prozent zu Buche (Stand: Schlusskurs von Montag). Die kaum veränderte Kursreaktion deutet auf Zurückhaltung hin.

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Der Markt behandelt die Meldung damit bislang als Absichtserklärung ohne konkrete Stellenzahl. Entscheidend wird, wofür Disney das eingesparte Geld einsetzt.

D'Amaro will mit Kürzungen Investitionen finanzieren

Laut Bloomberg will Konzernchef Josh D'Amaro die Einsparungen in Technologie, TV- und Filmprogramme sowie in die Freizeitparks und das Kreuzfahrtgeschäft investieren. Das passt zu seiner Ankündigung von Anfang 2026, die Technologie offensiver auszubauen und mit Disney+ ein stärker vernetztes Kundenerlebnis zu schaffen. Disney erklärte im Aktionärsbrief vom 5. August, bei der Kostensenkung mitten im Prozess zu stehen.

Bernstein sieht im Geschäft mit direkten Angeboten für Endkunden, etwa Streaming, den zentralen Wachstumsmotor, der weitere Investitionen erfordere. Disney wolle mit den Entlassungen diese Investitionen finanzieren, so das Haus. Ohne sie dürfte die Aktie nach Einschätzung des Hauses ohne neue Wachstumsgeschichte wie schon seit Jahren in einer Handelsspanne verharren.

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Der Stellenabbau wäre damit weniger ein Notprogramm als eine Umschichtung zugunsten des Wachstums. Ob sie gelingt, hängt davon ab, wie viel Spielraum die Kürzungen tatsächlich schaffen.

Bewertung und Analystenbild vor den Zahlen

Bernstein verweist darauf, dass die Disney-Aktie bei knapp dem 14-Fachen des für 2027 erwarteten Gewinns notiert. Das Haus sieht das Unternehmen zudem auf Kurs zu einem zweistelligen Wachstum des Gewinns je Aktie in den Jahren 2026 und 2027. Dazu passt, dass Disney im dritten Geschäftsquartal 2026 die Erwartungen dank mehr Besuchern in den Freizeitparks, dem Erfolg von "Toy Story 5" und hohen Zuschauerzahlen bei ESPN übertraf.

Das Analystenbild ist laut TipRanks deutlich positiv: Von 21 Analysten stufen 20 mit Buy ein, einer mit Hold. Das mittlere Kursziel liegt bei 128,75 US-Dollar und damit rund 14 Prozent über dem Schlusskurs von Montag. UBS-Analyst John Hodulik führt Disney in einer Studie vom Freitag mit Buy und einem Kursziel von 133 US-Dollar.

Die Analystenmehrheit unterstellt damit, dass der Konzern sein Wachstum trotz der Kürzungen halten kann.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.