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Sparziel verschärft

Societe Generale-Aktie: Renditeziel nach Rekordgewinn erhöht

Societe Generale-Aktie: Renditeziel nach Rekordgewinn erhöht

Die französische Großbank Societe Generale schraubt nach einem Rekordgewinn im zweiten Quartal ihre Spar- und Renditeziele nach oben.

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Société Générale (Societe Generale)
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Bankchef Slawomir Krupa will die Kosten im laufenden Jahr statt um drei Prozent jetzt um vier Prozent senken, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital soll derweil um etwa elf Prozent steigen. Bisher hatte sich der Manager mehr als zehn Prozent zum Ziel gesetzt. Im zweiten Quartal verdiente die Société Générale (Societe Generale) knapp 1,8 Milliarden Euro und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor. Während die Erträge stiegen, sanken die Kosten etwa so stark wie jetzt für das Gesamtjahr geplant.

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/stw/tav/zb

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, HJBC / Shutterstock.com

Aktuelle Société Générale (Societe Generale) Aktie News

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DatumRatingAnalyst
05.09.23 Société Générale (Societe Generale) Equal Weight Barclays Capital
09.06.23 Société Générale (Societe Generale) Buy Jefferies & Company Inc.
06.03.23 Société Générale (Societe Generale) Buy UBS AG
14.11.22 Société Générale (Societe Generale) Overweight Barclays Capital
06.09.22 Société Générale (Societe Generale) Overweight JP Morgan Chase & Co.