DAX 25.868 -0,7%ESt50 6.154 -0,9%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,22 -2,3%Nas 25.608 -2,2%Bitcoin 69.076 -0,9%Euro 1,1155 -0,3%Öl 117,3 +2,1%Gold 3.920 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Sparzwang bei VW - Entwicklung des neuen E-Golfs ausgesetzt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
70.08 EUR 0.06 EUR 0.09 %
Charts | News | Analysen

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Auf die andauernde Krise reagiert Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) mit einer weiteren Sparmaßnahme am Stammwerk in Wolfsburg. Bei der Marke Volkswagen werden Entwicklungsleistungen für den künftigen vollelektrischen Golf vorübergehend ausgesetzt, wie das Unternehmen mitteilte. Diese Maßnahme gelte, "bis wir die nötigen Investitionen sicher abbilden können", sagte Marken-Finanzvorstand David Powels.

Werbung

Im anspruchsvollen Marktumfeld und mit dem belasteten Ergebnis sei es wichtig, den eingeschlagenen Kurs konsequent fortzusetzen und Prioritäten weiter zu schärfen, sagte Powels. Erst gestern hatte VW (Volkswagen (VW) vz) mitgeteilt, dass das Konzernergebnis nach Steuern in den Monaten Juli bis September bei rund minus 5,82 Milliarden Euro lag. Begründet wurde dies mit einer milliardenschweren Porsche-Abschreibung, dem schwachen China-Geschäft und Kosten für den Umbau.

Der Betriebsrat in Wolfsburg betonte, dass die Pause nicht bedeute, dass das Projekt gestrichen werde oder sich der Start verzögere. "Zeitverzug lässt sich aufholen", hieß es in einem Intranet-Beitrag, der der dpa vorliegt. Der vorläufige Ausgaben-Stopp sei aber ein weiteres Anzeichen für die angespannte finanzielle Lage des Konzerns./bch/DP/men

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:21 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.