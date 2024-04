Spatenstich für Neubau von Rüstungsunternehmen Thales in Kiel

Lufthansa-Aktie leichter: Lufthansa will Kunden mehr Komfort bieten

D-AIXT: So sieht es in Lufthansas erstem Airbus A350 mit Allegris-Kabine aus

EQS-Adhoc: Airbus reports First Quarter (Q1) 2024 results

Airbus-Aktie in Rot: Airbus verdient weniger als angenommen

Heute im Fokus

STMicro leidet unter sinkender Nachfrage. Wachstumskurs bleibt bei ATOSS im Fokus. Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group für Rheinmetall. Mercedes-Chef zeigt sich zu Wettkampf in China siegessicher. Schwache Nachfrage nagt an Michelin-Umsatz. Vitesco-Aktionäre nicken Verschmelzungsvertrag mit Schaeffler ab. BHP will möglicherweise Anglo American übernehmen.