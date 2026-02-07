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Spatenstich für Riesen-Batteriespeicher in Sachsen-Anhalt

01.07.26 06:09 Uhr

KLOSTERMANSFELD (dpa-AFX) - Der nach Firmenangaben bislang größte Batteriespeicher Deutschlands wird jetzt im sachsen-anhaltischen Klostermansfeld gebaut. Er soll eine Leistung von 1.000 Megawatt haben und bis zu 5,7 Gigawattstunden speichern könnten, sagte der Vorstandschef der Betreiberfirma BW ESS, Erik Strømsø, der Deutschen Presse-Agentur dpa. Rein rechnerisch werde die Anlage rund drei Millionen Haushalte mindestens vier Stunden lang mit Strom versorgen können.

Am Mittwoch soll der offizielle Spatenstich erfolgen. Die Anlage soll 2028 in Betrieb genommen werden. Zur Investitionssumme machte Strømsø keine Angaben. Batterie-Großspeicher speichern Strom günstig ein, wenn genug da ist, und wieder aus, wenn er gebraucht wird und mit Gewinn wieder verkauft werden kann. Anzahl und Leistung haben in den vergangenen Jahren in Deutschland stark zugenommen./tob/DP/zb