SPD-Abgeordneter Roth: Putin unter Druck zu Kompromissen bereit

BERLIN (dpa-AFX) - Der Aufstand der Söldnergruppe Wagner hat nach Einschätzung des SPD-Abgeordneten Michael Roth der Wahrnehmung von Russlands Präsidenten Wladimir Putin geschadet. Mit der Aktion habe der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, "Putins Bild vor allem in der russischen Öffentlichkeit erheblich angekratzt", sagte Roth am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Prigoschin habe damit gezeigt: Wenn der russische Präsident "so richtig unter Druck steht, wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht, dann ist Putin zu Zugeständnissen und Kompromissen bereit."

Prigoschin habe auch "die Machtfrage gestellt", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses weiter. "Das ist in einer Diktatur eigentlich etwas völlig Inakzeptables", betonte Roth. "Ein Diktator muss immer darauf achten, dass seine Macht niemals in Frage gestellt wird". Diese Demütigung sei mit Gefahr verbunden. "Ich fürchte, der Stalinismus in Russland wird jetzt zunehmen, das heißt Putin wird jeden aus dem Weg räumen, der sich ihm in den Weg stellt."

Am vergangenen Wochenende war in Russland ein lange schwelender Machtkampf zwischen der regulären Armee und der privaten Söldner-Gruppe Wagner eskaliert. Unter der Führung ihres Chefs Prigoschin besetzten die Wagner-Söldner am Samstag etwa die südrussische Stadt Rostow am Don und drohten mit einem Marsch auf Moskau. Am Samstagabend beendete Prigoschin seinen Aufstand überraschend wieder, nachdem der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko vermittelt hatte./lnt/DP/nas