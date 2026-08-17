DAX 26.339 -0,4%ESt50 6.530 -0,1%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,31 +3,7%Nas 26.645 -0,3%Bitcoin 55.564 +2,3%Euro 1,1585 +0,1%Öl 91,0 +2,8%Gold 4.417 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

SPD-Arbeitnehmerflügel: abschlagsfreie Frührente beibehalten

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Arbeitnehmerflügel hat sich für den Erhalt der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren ausgesprochen. Die Vorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeit (AfA), Cansel Kiziltepe, sagte: "Wer 45 Jahre gearbeitet und in die Rentenversicherung eingezahlt hat, hat sich seine Rente verdient." Diese Menschen hätten ihren Beitrag für die Gesellschaft geleistet. "Ihnen jetzt die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren wegzunehmen, wäre ein falsches Signal und ein Wortbruch gegenüber denjenigen, die sich darauf verlassen", sagte Kiziltepe.

Werbung

Die Abschaffung der Frührente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren - aktuell mit 64,5 Jahren möglich, landläufig aber weiterhin als "Rente mit 63" bezeichnet - ist einer der Kernpunkte der geplanten Rentenreform. Es gibt aber im Bundestag und auch bei Sozialverbänden erhebliche Widerstände dagegen. Nicht nur aus der SPD, sondern auch von ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten gibt es Kritik am geplanten Aus. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) zeigte sich daher zuletzt offen dafür, auf diesen der SPD ohnehin unwillkommenen Punkt zu verzichten, falls die Union das will.

Kiziltepe, die auch Sozialsenatorin in Berlin ist, sagte: "Wir dürfen die Debatte über die Zukunft der Rente nicht auf eine Frage reduzieren, wie Menschen länger arbeiten können." Entscheidend sei, dass Menschen gesund und würdevoll durch ihr Arbeitsleben kämen und im Alter von ihrer Rente auskömmlich leben könnten: "Gute Arbeit, faire Löhne und stabile Renten gehören zusammen." Der SPD-Arbeitnehmerflügel fordert den Angaben zufolge auch eine langfristig stabile Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung./bg/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.