DAX24.604 +1,2%Est505.886 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8100 -1,0%Nas26.091 -0,5%Bitcoin66.033 +0,1%Euro1,1623 -0,3%Öl110,9 +1,1%Gold4.540 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX zieht kräftig an -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- SAP. ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, RENK, Micron, AIXTRON, DroneShield im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie bleibt im Abwärtstrend - ASIC-Ermittlungen belasten weiterhin DroneShield-Aktie bleibt im Abwärtstrend - ASIC-Ermittlungen belasten weiterhin
DAX freundlich: US-Präsident Trump verzichtet zunächst auf Angriff auf den Iran DAX freundlich: US-Präsident Trump verzichtet zunächst auf Angriff auf den Iran
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SPD-Außenexperte erwartet Demut von Merz bei Fraktionsbesuch

19.05.26 13:46 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem geplanten Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz bei der SPD-Bundestagsfraktion fordert deren Außenexperte Adis Ahmetovic, dass der CDU-Politiker sich dabei auch einsichtig zeigt. "Ich erwarte Demut und Klarheit", sagte Ahmetovic dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Der Bundeskanzler müsse glaubwürdig aufzeigen, "was er künftig besser machen will - insbesondere in seiner Kommunikation". Zudem müsse Merz Klarheit schaffen, "indem er eine positive Zukunftsvision formuliert, die Orientierung gibt und Parlament wie Bevölkerung mitnimmt. Das muss jetzt klappen", sagte Ahmetovic.

Der Besuch des Bundeskanzlers in der Sitzung der SPD-Fraktion wird am Nachmittag erwartet./nkl/DP/stw