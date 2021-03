SPD betont Anspruch auf Kanzleramt nach Bundestagswahl

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD hat nach dem Wahlsieg in Rheinland-Pfalz ihre Ambitionen für das Kanzleramt unterstrichen. "Eine Regierungsbildung ohne Union ist möglich und sie ist auch ziemlich sinnvoll", sagte SPD-Vorsitzende Saskia Esken im ARD-"Morgenmagazin". Bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sei mit den Siegen der amtierenden Ministerpräsidenten von SPD und Grünen deutlich geworden, dass es in Krisenzeiten auf "verantwortungsvoll regierende Personen" ankomme, erklärte Esken.

SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz beweise derzeit in der Bundesregierung, dass er sowohl in Krisenzeiten als auch sonst gut und verantwortungsvoll regieren könne. Es komme darauf an, mit Scholz "einen guten Wahlsieg" zu erringen. Dies heiße, dass die SPD "die Regierungsbildung in die Hand nehmen" und Scholz "zum Kanzler einer progressiven Regierung" machen könne.

Walter-Borjans sieht gute Chancen für Scholz

Auch der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans erklärte, dass es nun Mehrheiten diesseits von CDU und CSU gebe. "Es gibt auch gute Chancen für Olaf Scholz, der Kandidat der stärksten dieser Parteien zu sein", sagte Walter-Borjans im Deutschlandfunk. Für einen Erfolg bei der Bundestagswahl müsse die SPD jedoch zunächst einmal ein starkes Ergebnis einfahren.

Walter-Borjans zeigte sich zuversichtlich, dass die Sozialdemokraten mit einem Programm überzeugen könnten, das Klimaschutz und die Stärkung neuer Technologien sozial verträglich gestalte. Einwände, wonach die Agenda linker sei als der Spitzenkandidat, wies der Ko-Vorsitzende der SPD zurück. Scholz habe das Programm gemeinsam mit der SPD-Führung erarbeitet, Kanzlerkandidat und Partei stünden dahinter.

