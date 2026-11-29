BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Bundestagsfraktion will aus Protest gegen die mögliche erstmalige Wahl eines AfD-Politikers zum Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt am 8. Dezember vor Ort Präsenz zeigen. Der Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch sagte der "Bild": "Viele Menschen in Sachsen-Anhalt haben jetzt Angst. Wir fahren nach Magdeburg, weil sie wissen sollen: Die SPD steht vor ihnen." Der Spitzenkandidat der AfD, Ulrich Siegmund, hat angekündigt, sich an diesem Tag im Landtag zur Wahl als Regierungschef zu stellen.

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Die SPD-Bundestagsabgeordneten wollen mit Bussen von Berlin nach Magdeburg fahren. Geplant sind die Teilnahme an einer Demonstration auf dem Domplatz und eine Sondersitzung der Fraktion mit Landtagsabgeordneten und Vertretern von Initiativen, wie es aus der Fraktion hieß. Die reguläre Fraktionssitzung in Berlin soll dafür auf den 7. Dezember vorgezogen werden.

Erste Protestaktion auf dem Bebelplatz

Die SPD-Abgeordneten hatten bereits Anfang Oktober nach der Wahl des ersten AfD-Landtagspräsidenten in Magdeburg ein Zeichen gesetzt. Sie liefen in Berlin spontan vom Bundestag zum Bebelplatz, dem Ort der Bücherverbrennung nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten 1933. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) stimmte nach einer engagierten Rede die Nationalhymne an.

Am Tag der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt will auch die Linke-Bundestagsfraktion in Magdeburg vor Ort sein, wie sie bereits ankündigte.

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Die AfD hatte die Landtagswahl im September gewonnen. Sie hat im Landtag keine eigene Mehrheit und keinen Koalitionspartner, hofft aber auf Stimmen aus anderen Parteien. Die Linke hat ihre Spitzenkandidatin Eva von Angern als Regierungschefin nominiert. Für sie ist ebenfalls keine Mehrheit in Sicht./sam/DP/mis