SPD-Chef: Brauchen Pakt für Wachstum in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil fordert Mut und Tatkraft, um die Wirtschaft in Deutschland wieder auf Wachstumskurs zu bringen. "Es geht darum, jetzt die Spitzen der Industriegewerkschaften, von wichtigen Industrieunternehmen zusammenzuholen und an einem Ziel zu arbeiten: ein kräftiger, ein kraftvoller Industriepakt für Deutschland, ein Pakt für Wachstum in diesem Land", sagte Klingbeil im Bundestag nach der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

In den kommenden Monaten gehe es um Arbeitsplätze, um Wirtschaft, es gehe um Wachstum, sagte der SPD-Chef, der auch forderte, dafür jetzt die Weichen zu stellen. Die Regierungserklärung des Bundeskanzlers nannte er einen dafür richtigen Schritt.

"Wir machen Politik in historischen Zeiten, in Zeiten des Umbruchs, in Zeiten von Krieg und Frieden, in Zeiten, in denen es auch um die Neubegründung unseres Wohlstandsmodells geht, in denen es um Sicherung unserer Lebensgrundlagen angesichts der Klimakrise geht, und um unsere Rolle in der Welt geht, die sich rasant verändert", sagte Klingbeil. Es gehe auch um die Verteidigung der Demokratie. Die Umbruchphase gehe nicht spurlos an Deutschland vorbei./cn/DP/ngu