SPD-Chef für langfristige Unterstützung Israels im Kampf gegen Hamas

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil hat Israel anhaltenden Rückhalt im Kampf gegen die Hamas zugesagt. "Wir stehen in diesen Stunden fest an der Seite Israels und werden sie auch in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten unterstützen, wenn es darum geht, mit diesem brutalen Terror klarzukommen und damit umzugehen", sagte Klingbeil am Dienstag in Berlin. Die Terrorangriffe der islamistischen Hamas hätten die weltweite Unsicherheit verstärkt. Klingbeil sprach von einem brutalen, kaltblütigen, ekelhaften Terrorangriff. "Das Existenzrecht Israels ist durch nichts zu relativieren." Zugleich kritisierte er einzelne "Jubelszenen" auch auf deutschen Straßen für den Hamas-Terror. "Das dürfen wir nicht akzeptieren, dass hier in Deutschland Terrorakte gefeiert werden."/bw/DP/ngu