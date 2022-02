SPD-Chef: Harte Antwort des Westens auf russischen Angriff

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil hat Russland aufgefordert, den Angriff auf die Ukraine unmittelbar zu beenden. "Russland muss diesen Krieg sofort stoppen", sagte er am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Klingbeil betonte, der militärische Angriff Russlands sei "absolut ungerechtfertigt" und werde "eine harte und geschlossene Antwort des Westens nach sich ziehen". "Die Bundesregierung hat dabei unsere volle Unterstützung."

Der SPD-Chef sprach den Menschen in der Ukraine die uneingeschränkte Solidarität aus. "Wir stehen an ihrer Seite in diesen schrecklichen Stunden", betonte er. "Der Krieg mitten in Europa ist zurück." Das sei ein Angriff auf die freiheitlichen und demokratischen Werte./tam/DP/jha