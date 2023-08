SPD-Chef Klingbeil "fassungslos" über neuen Ampel-Streit

Frankfurt (Reuters) - SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich "fassungslos" über den erneuten Streit in der Ampel-Koalition geäußert.

Die Aufgabe der Regierung sei in einer historischen Umbruchphase "Sicherheit, Orientierung und Stabilität" zu geben, sagte Klingbeil am Donnerstagabend in Frankfurt. "Ich dachte, dass alle das verstanden haben." Nun sei dies durch den Streit um das Wachstumschancengesetz nicht geschehen, dessen Verabschiedung im Kabinett Familienministerin Lisa Paus (Grüne) blockiert hatte. "Das hat mich sehr fassungslos gemacht, dass es sofort mit Streit weitergeht", fügte Klingbeil in Anspielung auf den Heizungsstreit vor der Sommerpause hinzu.

Er erwarte, dass sich die Regierung auf der Kabinettsklausur in Meseberg Ende des Monats einige. Man brauche sowohl wirtschaftliche Hilfen als auch die Kindergrundsicherung, die sei kein Gegensatz. Die Regierung müsse in Meseberg aber auch über die Form der Zusammenarbeit in der Ampel reden, forderte der SPD-Co-Chef.

In einem Bürgerdialog hatte Klingbeil zuvor seiner Partei geraten, sich nicht an dem öffentlichen Streit zu beteiligen. "Das ist nicht das, was wir tun sollten", sagte er. Paus müsse nun ein Konzept zur Kindergrundsicherung vorlegen. Dann müsse die Regierung arbeiten und solle sich nicht mehr gegenseitig blockieren.

