SPD-Chef Walter-Borjans will Amt an Jüngeren abgeben

BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans will sich beim Parteitag am 11. Dezember nicht erneut um den Parteivorsitz bewerben. Dies sagte der SPD-Politiker der Rheinischen Post. Walter-Borjans führt die Partei seit 2019 mit Saskia Esken in einer Doppelspitze.

An diesem Freitag informiere er die SPD-Gremien über diesen Schritt. "Für mich war mit dem Vorsitz von vornherein keine weitere Karriereplanung verbunden, sondern das Ziel, die Partei auf Kurs zu bringen", sagte Walter-Borjans der Zeitung. "Mit dieser Mission bin ich so weit gekommen, dass ich sagen kann: Jetzt sollen mal Jüngere ran." Er habe deshalb den Vorstand seines nordrhein-westfälischen Landesverbandes gebeten, auf seine erneute Nominierung zu verzichten.

Er gehe mit dem "gutem Gefühl, zwei Jahre die SPD mitgeprägt zu haben", sagte der 69-Jährige. "Wir haben in dieser Zeit gezeigt, dass wir zusammenhalten und mit sozialdemokratischer Politik erfolgreich sein können. Wir sind nach vielen Jahren wieder die führende Größe in der deutschen Politik."

Über einen Wunsch-Nachfolger oder Nachfolgerin sagte der scheidende SPD-Chef nichts. Er ist aber dagegen, dass die Parteiführung ins neue Kabinett geht. "Ein Regierungsmitglied als Parteichefin oder Parteichef ist notwendigerweise immer ein Stück Regierungssprecher", sagte Walter-Borjans. Die bisherige Arbeitsteilung - Parteivorsitz auf der einen und Regierungsamt auf der anderen Seite - habe sich bewährt.

Walter-Borjans und Esken hatten sich 2019 gegen Bundesfinanzminister Olaf Scholz bei der Wahl zum SPD-Vorsitz durchgesetzt. Anschließend wurde Scholz SPD-Kanzlerkandidat und gewann die Bundestagswahl.

October 29, 2021 04:47 ET (08:47 GMT)