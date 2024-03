SPD-Chefin Esken zu Klimazielen: 'Lehnen uns nicht zurück'

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chefin Saskia Esken sieht trotz Erfolgen bei den Klimazielen noch Handlungsbedarf in Deutschland. "Wir lehnen uns nicht zurück, auf gar keinen Fall, sondern wir arbeiten natürlich weiter", sagte Esken am Freitag der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Jugend-Demokratiefestivals "Generation Germany" in Berlin. "Wir hängen uns natürlich rein und versuchen in allen Sektoren die Maßnahmen voranzutreiben, damit es besser wird", sagte Esken. Ziel sei, auf jeden Fall bis 2045 klimaneutral zu werden. "Das verfolgen wir gemeinsam und werden alles dafür tun, dass es uns gelingt."

Bundesklimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) hatte am Freitag verkündet, dass das deutsche Klimaschutzziel für das Jahr 2030 zu schaffen sei. "Wenn wir Kurs halten, erreichen wir unsere Klimaziele 2030", erklärte der Grünen-Politiker in einer Mitteilung mit Bezug auf neue Daten des Umweltbundesamts. Bis dahin soll laut Klimaschutzgesetz der deutsche Ausstoß an Treibhausgasen um 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 sinken.

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner sprach in der Diskussion mit Jugendlichen mit Blick auf die Klimaziele von einem "ehrgeizigen Weg", auf dem Deutschland Erfolge erziele. "Deutschland ist da nicht das Problem, sondern wir sind Teil einer Lösung. Aber selbst wenn Deutschland klimaneutral ist und auf dem Rest der Welt nichts passiert, ist die Erderwärmung nicht zu stoppen", sagte Lindner.

Wichtig seien daher Forschung und neue Technologien. Statt für Verzicht zu plädieren, wünsche er sich, dass "wir die Spitzentechnologie entwickeln, durch die wir ein freies Leben vereinbaren können mit der Schonung unserer natürlichen Lebensgrundlagen", sagte der Bundesfinanzminister./jgl/DP/zb