SPD-Chefs zufrieden mit Unterstützung für Schüler und Arbeitnehmer

BERLIN (dpa-AFX) - Nach den zähen Verhandlungen im Koalitionsausschuss hat SPD-Chefin Saskia Esken die beschlossene Unterstützung für Schüler im Heimunterricht gelobt. Viele Familien seien derzeit noch nicht für Unterricht zuhause ausgestattet, wichtig sei aber Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit, sagte Esken in der Nacht zum Donnerstag in Berlin. Bedürftige Schüler sollen künftig bis zu 150 Euro zur Anschaffung von Computern oder Tablets für den Unterricht bekommen können. Dafür will der Bund 500 Millionen Euro in die Hand nehmen. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans betonte, es seien zudem wichtige Beschlüsse für Unternehmen und Arbeitnehmer mit Einbußen getroffen worden. Dafür habe es sich gelohnt, auch länger als erwartet zusammenzusitzen und erheblich kontrovers zu diskutieren./bk/tam/hoe/rm/had/DP/zb