SPD: Energiehilfen kommen wohl noch in diesem Jahr bei Bürgern an

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil geht nach eigenen Worten davon aus, dass die geplanten Energieentlastungen noch in diesem Jahr bei den Bürgern ankommen. Die Vorschläge der Expertenkommission zur Entwicklung der Gaspreisbremse seien durchdacht und eine gute Leitlinie für die Politik, sagte Klingbeil am Montag den Sendern RTL und ntv laut Mitteilung. "Meine Erwartung ist, dass dieses Jahr noch Geld bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Und so zügig muss jetzt gehandelt werden."

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kommissionskreisen erfuhr, sieht der Vorschlag des von der Regierung eingesetzten Gremiums mit Vertretern aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Wissenschaft ein Stufenmodell vor. Zunächst soll es für den Dezember eine Einmalzahlung geben./sey/DP/nas