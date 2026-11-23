BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Vizefraktionsvorsitzende Siemtje Möller wertet die jüngsten Verletzungen des Nato-Luftraums durch Russland als Versuch des Mürbe-machen-Wollens und nicht als Bündnisfall nach Artikel 5. "Bei Artikel 5 braucht es schon einen tatsächlichen Angriff, der auch als solcher von den Bündnispartnern gewertet wird", sagte die Außen- und Sicherheitspolitikerin im ZDF-"Morgenmagazin" nach den Einschlägen auf polnischem Territorium.

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Als Beispiel nannte Möller die Anschläge vom 11. September 2001. "Damals sind sehr viele Menschen gestorben, das ist ja nun bei dem Einschlag von Marschflugkörpern, wo es einen Brand gibt, nicht der Fall. Dementsprechend ist das, glaube ich, nicht vergleichbar und auch noch kein Bündnisfall", sagte sie. "Jetzt ist es tatsächlich eher eine Provokation, das Testen und auch das Zermürben oder das Mürbe-machen-Wollen sozusagen und weniger tatsächlich ein Artikel-5-Fall bereits, das halte ich für in diesem Fall nicht gerechtfertigt."

Artikel 5 besagt, dass Nato-Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können und eine Attacke auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet wird. Nach Angaben der Regierung in Warschau waren am Freitag während russischer Luftangriffe gegen die Ukraine insgesamt drei russische Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und im Südosten des EU- und Nato-Landes abgestürzt. Vertreter der 32 Nato-Staaten wollen heute in Brüssel über den Vorfall beraten./cco/DP/zb