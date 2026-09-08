SPD-Fraktion für Bildungsgipfel nach erneutem Pisa-Schock

08.09.26 14:39 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Bundestagsfraktion fordert nach dem weiteren Abrutschen deutscher Schülerinnen und Schüler beim Pisa-Test ein Krisentreffen auf Bundesebene. "Nach diesen Ergebnissen können wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", sagte die stellvertretende Fraktionschefin Dagmar Schmidt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

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"Wir erwarten von Bundesbildungsministerin Karin Prien, dass sie jetzt die Initiative ergreift. Deutschland braucht einen Bildungsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen", fügte sie hinzu. Bei einem solchen Treffen müssten konkrete gemeinsame Konsequenzen aus den Ergebnissen gezogen werden. "Bildungsföderalismus darf keine Ausrede für Stillstand sein."

16 Bildungssysteme

In Deutschland sind die Bundesländer für Bildung zuständig. Es gibt damit 16 Bildungssysteme. Ein gemeinsames Vorgehen ist deshalb immer ein langwieriger Aushandlungsprozess.

"Wenn Deutschland bei der Bildung weiter zurückfällt und die soziale Herkunft immer stärker über den Bildungserfolg entscheidet, ist das ein Alarmsignal, das niemand überhören darf", sagte Schmidt. Leistung und Talent müssten über Chancen entscheiden, nicht Herkunft und Geldbeutel der Eltern.

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Im neuen Pisa-Vergleich schneiden Schülerinnen und Schüler in Deutschland so schlecht ab wie nie zuvor. Bestätigt wird zudem die Erkenntnis, dass in Deutschland der schulische Erfolg stärker als in anderen Ländern vom Elternhaus abhängt. Seit 2015 nimmt diese Kluft sogar wieder zu./jr/DP/stw