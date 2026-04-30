DAX24.493 -0,7%Est505.931 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,16 +0,4%Nas25.806 -0,1%Bitcoin68.172 ±-0,0%Euro1,1764 +0,3%Öl100,2 -3,1%Gold4.719 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX tiefer -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 - Kürzungsideen der UniCredit zurückgewiesen -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL, Bitcoin im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt
Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SPD-Fraktion gibt Entlastungsprämie nicht auf

08.05.26 12:11 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Bundestagsfraktion macht sich auch nach dem Veto des Bundesrates weiter für eine steuerfreie Entlastungsprämie für Arbeitnehmer stark. Fraktionsvize Wiebke Esdar erklärte nach dem ablehnenden Votum der Länderkammer, die 1.000-Euro-Prämie wäre ein wichtiges Signal für die Entlastung von Millionen Menschen gewesen. Viele Betriebe seien bereit gewesen, ihre Beschäftigten aktiv zu entlasten. "Umso unverständlicher ist es, dass diese Initiative keine Mehrheit gefunden hat. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass notwendige Entlastungen schnellstmöglich Realität werden", betonte Esdar.

Der Bundesrat hatte das Vorhaben der Bundesregierung zuvor gestoppt. Es sieht vor, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten die nicht zu versteuernde Prämie in diesem Jahr und bis zum 30. Juni 2027 zahlen können./shy/DP/jha