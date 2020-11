SPD-Fraktion nominiert Ziegler als Bundestagsvizepräsidentin

BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Tod von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) soll die ostdeutsche Abgeordnete Dagmar Ziegler die Nachfolge in diesem Amt übernehmen. Sie wurde in der SPD-Fraktion am Dienstag vorgeschlagen und im zweiten Wahlgang ohne Gegenstimme gewählt, teilte ein Pressesprecher mit. Ambitionen auf das Amt hatte in der SPD-Fraktion auch die frühere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt.

Die 60-jährige Ziegler kommt aus dem brandenburgischen Wahlkreis Prignitz und sitzt seit 2009 im Bundestag. 2018 wurde sie zu einer der Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Fraktion gewählt. Ziegler war von Fraktionschef Rolf Mützenich für das Amt der Bundestagsvizepräsidentin vorgeschlagen worden. Der Bundestag muss der Personalie noch zustimmen.

November 24, 2020