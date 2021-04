SPD-Fraktion will Infektionsschutzgesetz im Bundestag zustimmen

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat ihre Zustimmung zum geänderten Infektionsschutzgesetz in der kommenden Woche in Aussicht gestellt. Die SPD sei sowohl im Bund als auch in den Ländern "geschlossen der Meinung, dass wir dieses Gesetz brauchen", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer, Carsten Schneider, in Berlin. "Dieses Gesetz muss auch den Bundestag passieren", mahnte er, ansonsten drohe "eine Staatskrise".

Tatsächlich war aus den Ländern auch Kritik gekommen, beispielsweise äußerte der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) Skepsis an der nächtlichen Ausgangssperre. Schneider betonte, der Beschluss fuße auch auf einem im November vorgelegten Positionspapier der SPD-Fraktion für eine bundeseinheitliche Regelung. Diese sei damals aber weder vom Kanzleramt noch der Union unterstützt worden. Zugleich rief Schneider die Oppositionsparteien zur Unterstützung auf. Der Gesetzentwurf, der bei hohen Corona-Infektionszahlen auch eine bundesweite Notbremse samt Schließungen vorsieht, soll am Freitag kommender Woche final im Bundestag beraten werden. Danach soll noch der Bundesrat darüber beraten, wobei eine Zustimmungspflicht nicht vorgesehen ist.

Inhaltlich seien die vielen Einschränkungen zur Beschränkung der Kontakte in dem Bundesgesetz "zwingend erforderlich", betonte Schneider. Denn Länder wie Bayern oder Thüringen hätten die Corona-Maßnahmen bislang nicht konsequent umgesetzt. Ob die Maßnahmen ausreichten, sei jedoch ein anderer Punkt.

Zugleich verteidigte er die zweiwöchige Beratungsfrist, um den Parlamentariern ausreichend Zeit zur Anhörung zu bieten. Der Opposition sei der Entwurf offiziell erst seit dem Kabinettsbeschluss am Dienstag bekannt. "Zu erwarten, so ein maßgebliches Gesetz bis Freitag zu beschließen, ist schon eine Zumutung", reagierte Schneider auf Forderungen, das Verfahren noch mehr zu beschleunigen. "Es kommt auf diese drei oder vier Tage nicht an."

Gleichwohl kommt aus Sicht des SPD-Parlamentsgeschäftsführers die Einführung eines verpflichtenden Testangebots in den Unternehmen vier Wochen zu spät. "Diese vier Wochen hat die Union zu vertreten", so Schneider. So habe Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) noch bis Montag versucht, die Regelung zu "hintertreiben". Zugleich bezeichnete er das Auftreten einiger Wirtschaftsvertreter als "vollkommen unverantwortlich". Unter anderem aus dem Mittelstand waren Forderungen gekommen, der Staat solle die Kosten der Corona-Tests für die Mitarbeiter bezuschussen oder ganz übernehmen.

Das Infektionsschutzgesetz regelt, dass ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Fällen pro 100.000 Einwohner alle Läden bundesweit schließen müssen - mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Drogerien und Tankstellen. Zudem ist in allen Landkreisen und Städten eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 vorgesehen.

April 14, 2021