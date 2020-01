SPD-Fraktion will Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Klima verknüpfen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich bei einer zweitägigen Klausurtagung für eine Verzahnung der Politik in den Bereichen Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Klimaschutz stark gemacht. "Insbesondere war unser Ergebnis aus den Arbeitsgruppen, dass wir die Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Klimapolitik verknüpfen müssen, verknüpfen können auch", sagte Fraktionschef Rolf Mützenich nach der Tagung in Berlin. "Gerade die Sozialdemokratische Partei ist prädestiniert dafür, diese drei Themenbereiche zusammenzufassen."

Die SPD wolle eine soziale Klimapolitik und wisse, dass zur Erreichung von Klimaneutralität auch eine staatliche Politik nötig sei, "die den Arbeitsmarkt unterstützt, gerade bei den Strukturumbrüchen". Insbesondere in diesem Jahr würden die Weichen für wichtige Entscheidungen gestellt. Die Fraktion habe deshalb bei dem Treffen über die Schwerpunkte der Arbeit in diesem Jahr gesprochen, "die wir als eigenständiger Teil der SPD in der Koalition vorantreiben wollen". Zu Beginn der Tagung hatte Mützenich bereits ebenfalls die Eigenständigkeit der Fraktion hervorgehoben.

Als einen Schwerpunkt nannte er nach dem Treffen die Umsetzung der vereinbarten Grundrente. "Wir haben es angekündigt, aber jetzt liegt sozusagen harte Kärrnerarbeit vor uns", sagte der Fraktionsvorsitzende. Wichtige Themen seien auch Pflege sowie Bauen und Mieten. Außerdem will die Fraktion noch in diesem Jahr eine Altschuldenregelung für die Kommunen angehen. "Wir wollen den Koalitionspartner, und das wird gar nicht so einfach werden, davon überzeugen."

Die Kommunen müssten von den über die vergangenen Jahre angehäuften Schulden befreit werden, um investieren zu können und es zu "schaffen, die ökologische Modernisierung mit auf den Weg zu bringen". In der internationalen Politik will die SPD-Fraktion laut Mützenich 2020 einen Schwerpunkt auf Abrüstung und Rüstungskontrolle legen. "Das ist gerade vor dem Hintergrund der internationalen Krisen sehr wichtig", betonte der Fraktionschef und Außenpolitikexperte der SPD.

