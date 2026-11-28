BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch stellt sich hinter das Rentenreformkonzept von Arbeitsminister Alexander Schweitzer. "Wir haben jetzt ein Konzept vorgelegt, wo es tatsächlich meines Erachtens einen gerechten Ausgleich gibt", sagte Miersch in einem von der Fraktion auf Instagram verbreiteten Video. "Vor allen Dingen bleibt es bei der Rente nach 45 Versicherungsjahren."

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Die Union hatte sehr reserviert auf das Vorpreschen von SPD-Arbeitsminister Schweitzer mit einem noch unabgestimmten Gesetzentwurf reagiert. Sie stößt sich vor allem daran, dass Schweitzer die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren im Kern erhalten will, auch wenn sein Vorschlag den Kreis der Berechtigten einschränkt.

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) stärkte seinem Parteikollegen Schweitzer ebenfalls den Rücken. "Der Entwurf liegt auf dem Tisch, und das ist gut so", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Er bringt Positionen zusammen, die lange weit auseinanderlagen, und ist damit eine tragfähige Grundlage für die weitere Diskussion." Lies mahnte nun zu Besonnenheit. Weil es um die Alterssicherung von Millionen Menschen gehe, komme es jetzt darauf an, "dass alle Beteiligten in die vereinbarten Abläufe zurückkehren und wir diese Diskussion in einem geordneten Verfahren führen"./sku/DP/zb