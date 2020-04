SPD-Fraktionsgeschäftsführer: Zuschüsse für Gastronomiebereich verlängern

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Bundestagsfraktion hat eine dreimonatige Verlängerung der von der Regierung zur Abfederung der Corona-Lasten auf den Weg gebrachten Zuschüsse für Kleinunternehmer und Solo-Selbstständige ins Spiel gebracht. Einen entsprechenden Vorschlag machte Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider bei einer Pressekonferenz in Berlin. Kernpunkt sei es, zu geeigneten Maßnahmen zu kommen, um dem Gastronomiebereich eine Öffnungsperspektive zu geben. "Solange dies nicht der Fall ist, bin ich dafür, dass wir die Zuschüsse einfach um drei Monate verlängern", sagte Schneider.

Der Zuschuss von 9.000 Euro für Unternehmen bis zu fünf und 15.000 Euro für solche bis zu zehn Beschäftigten "ist zielgerichtet, befristet und hilft direkt", betonte Schneider. "Das ist mein Vorschlag." Die Maßnahme helfe direkt, weil die Mittel in die Cash-Position des Unternehmens gingen und diese damit eine Insolvenz abwenden könnten.

Forderungen nach einer Senkung der Mehrwertsteuer für den Sektor lehnte Schneider dagegen ab. "Ich halte das Instrument einer Mehrwertsteuersenkung für das vollkommen falsche", sagte er. "Sie können nur Umsatzsteuer senken für Umsätze, die gemacht werden. Umsätze werden aber nicht gemacht."

Scharfe Kritik äußerte der SPD-Politiker an dem Vorhaben vieler Großkonzerne, trotz der Corona-Krise Dividenden zu zahlen. "Ich war einigermaßen entsetzt", sagte Schneider. "Ich halte das für grob fahrlässig." Die Mittel müssten in der Krise in den Unternehmen bleiben. Besonders eine "Engstirnigkeit im Automobilbereich" führe bei ihm zu großem Kopfschütteln. "Da scheinen einige den Schuss noch nicht gehört zu haben", meinte Schneider. Um zu verhindern, dass erst Dividenden ausgeschüttet und dann Staatshilfen beansprucht würden, schlug er einen Stichtag zur Beantragung von KfW-Krediten vor, bis zu dem sich Unternehmen verpflichten sollten, dieses Jahr keine Dividenden auszuschütten.

