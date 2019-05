SPD-Fraktionsvize: Union muss für Klarheit bei Kohleausstieg sorgen

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD hat die Union angesichts des Widerstands in der Unionsfraktion davor gewarnt, den Kompromiss beim Kohleausstieg aufzukündigen. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sagte am Freitag in Berlin: "CDU und CSU müssen jetzt umgehend Klarheit schaffen, ob sie hinter dem Beschluss der Kohlekommission und dem dort beschriebenen Ausstiegspfad stehen." Wenn nicht, wären die Klimaziele 2030 bereits im Energiesektor nicht zu erreichen. Das wäre ein klarer Bruch des Koalitionsvertrages und würde zu einem massiven Glaubwürdigkeitsverlust führen." Auch der DGB forderte Klarheit.

Eine Gruppe von Unionsabgeordneten hatte den geplanten Kohleausstieg bis 2038 mit milliardenschweren Strukturhilfen für die Kohleregionen massiv kritisiert. Die Unionspolitiker warnten vor steigenden Strompreisen, Gefahren für die Versorgungssicherheit und Produktionsverlagerungen ins Ausland.

Miersch sagte, scheinbar hätten zahlreiche Unionsabgeordnete immer noch nicht den Ernst der Lage erkannt: "Wenn nicht einmal in diesem Sektor bei der guten Vorarbeit der Kommission ein Konsens in der großen Koalition herzustellen ist, sollten wir schnell Klarheit schaffen, denn das zentrale Versprechen, ein Klimaschutzgesetz noch 2019 zu verabschieden, ist dann unmöglich."

Eine breit besetzte Regierungskommission hatte Ende Januar ein Konzept für den Kohleausstieg vorgelegt. Mitglied des Gremiums war auch DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. "In der Kommission ist erfolgreich und in einem Kraftakt ein gesamtgesellschaftlicher Kompromiss erarbeitet worden", sagte Körzell am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Diesen jetzt aufkündigen zu wollen zeigt, dass in der Union mancher die Zeichen der Zeit immer noch nicht begriffen hat."

Für Klimaschutz, für die Planungssicherheit der Unternehmen und vor allem auch für die Beschäftigten müsse der gefundene Kompromiss zügig und ambitioniert umgesetzt werden, so Körzell. "Natürlich kostet das Geld, aber die Beschäftigten und Regionen mit den Konsequenzen im Regen stehen zu lassen, ist der falsche Weg."/hoe/DP/jha