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SPD-Generalsekretär: Mit SPD ist zu rechnen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat sich erfreut gezeigt über das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die SPD habe den Einzug in den Landtag "sehr, sehr stabil geschafft", sagte er in der ARD. Das sei ein Zeichen, dass mit der SPD zu rechnen sei.

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Es gehe darum, nun nach vorne zu schauen, und es gehe um Wirtschaftswachstum und sichere Arbeitsplätze, sagte Klüssendorf. Man werde in der Bundesregierung analysieren müssen, was die richtigen Maßnahmen seien.

BSW-Chefin Amira Mohamed Ali sagte zu den Prognosen: "Ich freue mich natürlich sehr darüber." Nach den Prognosen könnte das BSW es knapp in den Landtag geschafft haben. Ali räumte aber selbst ein, dass der Abend noch spannend werde. Das Endergebnis kann noch anders ausfallen./hrz/DP/zb

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