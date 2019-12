SPD-Linke plant für Parteitag Initiativantrag zu Koalitionsausstieg

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Linke will auf dem am Freitag beginnenden Parteitag eine Abstimmung über den Ausstieg aus der großen Koalition erzwingen. Die Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21 in der SPD, Hilde Mattheis, kündigte dazu in der Passauer Neuen Presse einen Initiativantrag an.

"Es wird einen Initiativantrag geben", sagte sie. "Die Delegierten auf dem Parteitag erwarten, dass es eine Entscheidung über die Bilanz der großen Koalition und daraus ableitend eine Entscheidung über den Verbleib in der Koalition gibt". Man dürfe "auf dem Parteitag keine wachsweichen Formulierungen beschließen".

Mattheis forderte, "dieses Gewürge" nicht weiter fortzusetzen. "Wir sollten uns zwei Jahre weiteres Rumgewurschtel ersparen." Die designierten Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken hätten den Verbleib in der großen Koalition an Bedingungen geknüpft.

Der Entwurf für den Leitantrag zum Parteitag sieht allerdings kein ausdrückliches Votum über die Fortsetzung der Koalition bei der bis Sonntag dauernden Veranstaltung vor. Der Parteitag soll demnach kein sofortiges Ende der großen Koalition beschließen, von der Union aber unter anderem neben mehr Investitionen auch schärfere Klimaschutzmaßnahmen einfordern. "Wir wollen einen sozial gerechten und wirksamen CO2-Preis in Verbindung mit einem umfassenden breit wirksamen sozialen Ausgleich", heißt es darin.

