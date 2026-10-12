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SPD, Linke und Grüne verhandeln über Koalition in MV

SCHWERIN (dpa-AFX) - Rund drei Wochen nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern wollen SPD, Linke und Grüne am Montag mit gemeinsamen Verhandlungen über die Bildung einer rot-rot-grünen Koalition beginnen. Die Gremien der drei Parteien hatten den Verhandlungen nach zweiwöchigen Sondierungsgesprächen zugestimmt.

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Zum Auftakt wollen die Verhandlungsführer um 14.00 Uhr ein gemeinsames Pressestatement abgeben, wie die SPD mitteilte. Teilnehmer seien SPD-Landeschefin Manuela Schwesig, Linken-Landeschef Hennis Herbst und Grünen-Fraktionschefin Claudia Müller.

Viel Zeit bleibt nicht, das Dreier-Bündnis zu schmieden. Am 20. Oktober tritt der Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Danach gibt die Landesverfassung vier Wochen Zeit, um den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin zu wählen. Das wäre spätestens am 17. November. Zuvor sollen zudem Parteitage einem Koalitionsvertrag zustimmen./hr/DP/he

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