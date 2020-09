SPD-Linke will Investitionsprogramme auch künftig mit Krediten finanzieren

BERLIN (Dow Jones)--Die Parlamentarische Linke (PL) innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion will die Schuldenobergrenze anheben und den Strukturwandel in der Wirtschaft auch in den kommenden Jahren über kreditfinanzierte Investitionsprogramme voranzutreiben. In einem Positionspapier, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, positionieren sich die Verfasser zur Finanzpolitik in der aktuellen Debatte um das Wahlprogramm.

"Schulden sind nicht per se gut, aber auch nicht per se schlecht", heißt es in dem sechsseitigen Konzept mit dem Titel "Wie wir mit der richtigen Finanzpolitik gestärkt aus der Corona-Krise herauswachsen". Matthias Miersch, Sprecher der Parlamentarischen Linken, der etwa die Hälfte der 152 SPD-Abgeordneten angehören, sagte der Süddeutschen Zeitung: "Es ist gerade im Interesse der zukünftigen Generationen, wenn wir jetzt Investitionen tätigen." Es gehe um Geld für Bildung und Digitalisierung, ganz zentral sei auch die Bekämpfung des Klimawandels. Eine allzu rasche Schuldentilgung dagegen könne laut Positionspapier die Wirtschaft strangulieren.

Die Autoren sprechen sich in dem Positionspapier auch dafür aus, die europäischen Fiskalregeln zu überarbeiten. Diese sind ihrer Ansicht nach zu eng gefasst. Sie wollen deshalb die in der Verfassung verankerte deutsche Schuldenbremse sowie den europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt um eine "goldene Regel für Investitionen" ergänzen - und die erlaubte Schuldenquote anheben.

Bisher gilt, dass die Gesamtschulden eines Staates 60 Prozent der Bruttosozialproduktes (BIP) nicht überschreiten sollten. Weil aber die Tragfähigkeit von Staatsschulden von der Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft und den Realzinsen abhänge, sollten die Regeln entsprechend angepasst werden. "Inklusive eines Sicherheitspuffers für unvorhergesehene Krisen ist eine Anhebung der Obergrenze von den willkürlichen 60 Prozent auf 90 Prozent des BIP begründbar und sinnvoll".

