SPD offen für gemeinsame Initiative mit CSU bei Solar-Pflicht

BERLIN (Dow Jones)--Für ihre Forderung nach einer Solaranlagenpflicht für Neubauten hat sich die SPD-Bundestagsfraktion offen für die Unterstützung der CSU gezeigt. "Als SPD-Fraktion hatten wir den ersten Vorschlag zur Solarpflicht bereits Anfang des Jahres gemacht", sagte der SPD-Energiepolitiker Timon Gremmels im Gespräch mit Dow Jones Newswires. CSU-Chef Markus Söder sei "dann auf den Zug aufgesprungen", so der Sozialdemokrat. "Wenn wir Schützenhilfe von der CSU bekommen, ist das gut. Hauptsache, die Solarpflicht kommt."

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch hatte den Vorschlag nochmals vor zwei Wochen in seinem Ideenpapier "Zukunftspakt Erneuerbare Energien" aufgebracht, mit dem er weitreichende Änderungen am Entwurf des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) durchsetzen will. Darin fordert die SPD-Fraktion "die konsequente und verpflichtende Nutzung von geeigneten Flächen".

So müssten "mindestens alle geeigneten Dächer öffentlicher Gebäude und privater Neubauten" für Erneuerbare genutzt werden. In dem Papier werden auch ein schnellerer Ökostromausbau, eine stärkere Beteiligung der Bürger etwa durch kommunale Beteiligungsmodelle oder Grünstrom-Anleihen, weniger Bürokratie für den Eigenverbrauch und eine umfassende Reform des Abgaben- und Umlagesystems samt Abschaffung der EEG-Umlage gefordert.

Gremmels erklärte, es gehe bei der Solarpflicht insbesondere um Industriegebäude. "In meinem Kasseler Wahlkreis gibt es sehr viele Logistikhallen mit riesiger Flächenversiegelung, die kaum PV-Anlagen haben, weil es da keine Vorgaben gibt", so der Energiepolitiker. Solche Hallen stünden gern mal 20 Jahre. "Wir sagen, das kann nicht sein. Bevor wir Äcker mit Photovoltaik zubauen, sollten wir uns auf Industriebauten fokussieren."

Allerdings sieht Gremmels für die Forderung noch keine Mehrheit in der Unionsfraktion im Bundestag. "Da wird es noch größere Verhandlungen geben, damit wir die Solarpflicht durchsetzen können." Zuletzt hatte auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den Vorschlag kritisch gesehen. Die Novelle des EEG wird am morgigen Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Bundestags beraten.

November 03, 2020 07:06 ET (12:06 GMT)