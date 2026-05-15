SPD-Politiker nach Merz-Aussagen: USA sind nicht nur Trump

BERLIN (dpa-AFX) - Der Parlamentsgeschäftsführer der SPD im Bundestag, Dirk Wiese, warnt vor einer Verschlechterung der deutsch-amerikanischen Beziehungen. "Die Trump-Regierung schadet ohne Zweifel dem Ansehen der USA in der Welt, es gibt inzwischen große Zweifel an der Verlässlichkeit der Vereinigten Staaten. Aber: Die USA sind nicht nur Trump. Sie sind ein großartiges Land", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am Freitag auf dem Katholikentag in Würzburg gesagt, er sei ein großer Bewunderer Amerikas. Seine Bewunderung nehme aber im Augenblick nicht zu. "Ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen, in die USA zu gehen, dort ausgebildet zu werden und dort zu arbeiten." Er begründete das damit, dass sich dort das "gesellschaftliche Klima" verändert hat, und selbst Bestausgebildete große Schwierigkeiten hätten, einen Job zu finden.

Wiese sagte, es seien in den USA aber auch viele Demokraten in Verantwortung, der Widerstand gegen US-Präsident Donald Trump werde größer. "Auch aus seinen eigenen Reihen. Zudem garantieren die USA trotz Trumps Launen noch immer für unsere Sicherheit. Kurzum: Die Beziehungen sind aktuell massiv belastet, aber es lohnt sich dranzubleiben und in sie zu investieren."

Nach Spannungen in den deutsch-amerikanischen Beziehungen hatten Merz und Trump am Freitag miteinander telefoniert. Dabei ging es um den Iran-Krieg, den Ukraine-Krieg sowie die Nato, wie Merz auf der Plattform X schrieb. Zuletzt hatte der Iran-Krieg - mit wirtschaftlichen Folgen auch für Deutschland - das deutsch-amerikanische Verhältnis immer mehr belastet. Merz hatte den USA vorgeworfen, sich vom Iran demütigen zu lassen. Er hatte dafür eine persönliche Attacke von Trump kassiert. Trump kritisierte Deutschland wegen der ausbleibenden Hilfe bei der Sicherung der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus. Das US-Verteidigungsministerium kündigte an, rund 5.000 der etwa 39.000 in Deutschland stationierten US-Soldaten abzuziehen./hoe/DP/mis