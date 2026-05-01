DAX24.154 +0,7%Est505.813 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 +3,3%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.170 +1,3%Euro1,1693 ±0,0%Öl113,3 -0,7%Gold4.551 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Börse in Hongkong tiefer - China und Tokio im Feiertag -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- Apple, FMC, UniCredit, Palantir, ON Semiconductor im Fokus
Top News
SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cham Swiss Properties-Anleger freuen SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cham Swiss Properties-Anleger freuen
SPI-Wert Investis-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Investis-Anleger freuen SPI-Wert Investis-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Investis-Anleger freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SPD-Politiker Wiese: Union ist Partner, nicht Gegner

05.05.26 09:00 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Politiker Dirk Wiese hat den Willen seiner Partei bekräftigt, gemeinsam mit der Union die Koalition zum Erfolg zu führen. "Wir wollen, dass die Koalition erfolgreich ist. Wir wollen Reformen anpacken. Und ehrlicherweise: Wir müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion im ARD-"Morgenmagazin". Am Mittwoch ist Schwarz-Rot ein Jahr im Amt.

"Wir sind auch nicht zufrieden, wie es momentan läuft", räumte Wiese ein. Es habe zu viel "geruckelt" in jüngster Zeit. Wiese verglich die Legislaturperiode mit einem Marathonlauf. Auch dort gebe es zwischendurch mal Schwierigkeiten, am Ende wolle man aber erfolgreich sein.

"Die Union ist nicht unser politischer Gegner. Wir sind zusammen in dieser Koalition", machte Wiese deutlich. Der politische Gegner stehe rechts und wolle ein anderes Land.

Grüne an Ende der Ampel erinnert

Die Co-Chefin der Grünen, Franziska Brantner, fühlte sich bei Schwarz-Rot an die vorherige Regierung aus SPD, Grünen und FDP erinnert. Tragischerweise sei es wie beim Ende der Ampel-Koalition, als sich die Partner "gegenseitig nichts gönnen" und keiner mehr das Ganze im Blick habe, sagte Brantner im Deutschlandfunk. Sie hätte sich gewünscht, dass die jetzigen Regierungsparteien es besser machen. Sie beharkten sich aber nur noch gegenseitig und schöben die Schuld dem jeweils anderem zu./shy/DP/mis