DAX24.154 +0,7%Est505.813 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 +3,3%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.170 +1,3%Euro1,1693 ±0,0%Öl113,3 -0,7%Gold4.551 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Börse in Hongkong tiefer - China und Tokio im Feiertag -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- Apple, FMC, UniCredit, Palantir, ON Semiconductor im Fokus
Top News
SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cham Swiss Properties-Anleger freuen SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cham Swiss Properties-Anleger freuen
SPI-Wert Investis-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Investis-Anleger freuen SPI-Wert Investis-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Investis-Anleger freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SPD-Politikerin Siemtje Möller warnt vor unzuverlässigen USA

05.05.26 09:00 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionsvize Siemtje Möller hat sich besorgt über die Verlässlichkeit der USA als Bündnispartner gezeigt. Mit Blick auf den möglichen Verzicht der US-Regierung auf eine Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland und den Abzug von Soldaten sagte sie im Deutschlandfunk: "Also, dass wir quasi die Zusagen, die Partnerschaft und das, was die Nato, die Sicherheit, die wir uns gegenseitig gewähren, ausmacht, dass es zum Spielball von Launen werden kann. Das treibt mich zumindest mit großer Sorge um."

Vor zwei Jahren hatte der vorige US-Präsident Joe Biden zugesagt, erstmals seit dem Kalten Krieg wieder Mittelstreckenwaffen mit konventionellen Sprengköpfen zur Abschreckung in Deutschland zu stationieren, die bis nach Russland reichen. Für 2026 stellte er unter anderem Marschflugkörper in Aussicht. Der jetzige US-Präsident Donald Trump hat sich bisher öffentlich weder zu der damaligen Entscheidung Bidens bekannt, sie aber auch nicht zurückgenommen.

Medienberichten zufolge soll das US-Verteidigungsministerium aber im Zuge der geplanten Reduzierung der US-Truppen in Deutschland auch die geplante Stationierung einer Einheit zur Bedienung, Unterhaltung und Wartung der Mittelstreckenraketen zurückgenommen haben.

Möller: Partnerschaft scheint an Wert zu verlieren

Trump nutze Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für eine "Art Strafaktion oder auch eine Demütigung, eine vielleicht sogar Maßregelung von Bündnispartnern", kritisierte Möller. "Und daraus folgt ja, dass das, was Partnerschaften eigentlich ausmacht, nämlich Verlässlichkeit, dass wir Dinge gemeinsam vorantreiben wollen im Interesse von beiden Seiten, dass das nicht mehr den Wert zu haben scheint, der aus meiner Sicht ihm zugesprochen werden müsste."

Merz hatte kürzlich den USA öffentlich vorgeworfen, im Krieg gegen den Iran keine "überzeugende Strategie" zu haben. Trump attackierte Merz daraufhin persönlich und kündigte danach unter anderem den Abzug von Soldaten aus Deutschland an.

Angesprochen auf Medienberichte darüber, dass 5.000 US-Soldaten vom Militärstandort in Vilseck in der Oberpfalz abgezogen werden sollen, sagte Möller, sie habe dazu keine Bestätigung. "Es ist ja aber das, was wir jetzt alle hören, dass dieser Standort betroffen sein soll." Der Bürgermeister sei sehr, sehr betroffen gewesen davon. "Ich gehe davon aus, dass es dann auch so kommt oder es zumindest zu einem erheblichen Anteil oder Teilabzug kommt." Am Montag hatte unter anderem der Bayerische Rundfunk (BR) darüber berichtet./jce/DP/mis