SPD zeigt Linken kalte Schulter - FDP schließt Ampel nicht aus

Berlin (Reuters) - Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl wollen weder SPD noch FDP möglichen Koalitionspartnern eine Absage erteilen.

Die in Umfragen führenden Sozialdemokraten zeigten sich am Montag aber unbeeindruckt vom Werben der Linkspartei um ein rot-grün-rotes Bündnis. Die "guten Dinge" des Programms der Linken gebe es "bei der SPD allemal, und zwar realistisch, machbar und umsetzbar", sagte Parteichef Norbert Walter-Borjans. Die "schlechten Dinge" seien indes "eine Hürde, die es schwermacht, für eine Zusammenarbeit zusammenzukommen". FDP-Chef Christian Lindner wies die Forderung aus der CDU zurück, eine Koalition mit SPD und Grünen auszuschließen. Linken-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch wetterte gegen eine Koalition aus SPD, FDP und Grünen: "Eine Ampel ist letztlich Wahlbetrug mit Ansage."

In einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für "Bild" konnte die SPD weiter zulegen auf 26 Prozent. Das ist der höchste Wert für die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz in den Umfragen derzeit. Die Union mit Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) stabilisierte sich demnach und gewann einen halben Punkt auf 20,5 Prozent hinzu. Dagegen verloren FDP (12,5 Prozent) und Grüne (15,5 Prozent) jeweils einen Punkt. Die Linke (6,5 Prozent) sank um einen halben Punkt. Die AfD (elf Prozent) blieb stabil. Insa-Chef Hermann Binkert sagte "Bild": "Nur in einer Jamaika-Koalition könnte Armin Laschet Kanzler werden. Bei allen anderen Koalitionsoptionen würde Olaf Scholz Regierungschef." Auch eine Fortsetzung der großen Koalition wäre rechnerisch möglich, aber unter Führung der SPD.

GRÜNE NENNEN SPD DEN WUNSCHPARTNER

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner warb für ein Bündnis mit der SPD. Sie sei der Lieblingspartner nach der Wahl, hier gebe es die meisten Überschneidungen. Wenn es dafür nicht reiche, müsse nach Alternativen gesucht werden. Angesprochen auf ein Bündnis von SPD, Grünen und Linken verwies Kellner darauf, dass im Bund Außen- und Europapolitik viel wichtiger seien als bei Landesregierungen. Hier habe sich die Linke mit Enthaltungen zum letzten Afghanistan-Mandat ins Abseits gestellt. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hatte zuletzt ihren Anspruch bekräftigt, die Regierung anzuführen, "am liebsten mit der SPD".

Die Linke stellte ein Sofortprogramm mit einem gesetzlichen Mindestlohn von 13 Euro und einem bundesweiten Mietendeckel vor. Die größten Differenzen sieht die SPD in der Außen- und Sicherheitspolitik, etwa der Forderung nach Auflösung der Nato. Scholz sagte bei einem Besuch in Paris, zentral seien für jede Regierungsbildung eine gute transatlantische Partnerschaft, eine starke Kooperation in der Nato, solide Finanzen und Wirtschaftswachstum. Wer die SPD und damit ihn als potenziellen Kanzler wähle, bekomme "einen, der auf diese Prinzipien achtet".

Mit Blick auf die FDP sprach Walter-Borjans von einer "absoluten Hürde" hinsichtlich deren Forderung nach einer Steuerentlastung für Spitzenverdiener. Dies wäre in Gesprächen zur Regierungsbildung "genauso kritisch, wie es andere Punkte mit anderen Parteien geben könnte". Die SPD wolle 95 Prozent der Bürger steuerlich entlasten. Lindner wollte eine Ampel nicht ausschließen. Da sei nicht die FDP am Zug. Immerhin sei es ja seine Partei gewesen, die mit der Verweigerung eines Jamaika-Bündnisses 2017 eine Verschiebung nach links verhindert habe.

Die Union will nun mit einem 25-Punkte-Plan zur Digitalisierung punkten. "Alles, was digital werden kann, soll digital werden. Alles, was standardisiert werden kann, soll standardisiert werden", heißt es in dem Reuters vorliegenden Papier, das am Montagabend vorgestellt werden sollte. Man setze zudem auf eine "automatisierte Verwaltung". Vor allem aber will die Union die IT-Forschung und -Entwicklung vorantreiben. Dazu gehört auch eine stärkere Startup-Förderung.