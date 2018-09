SPD ruft Merkel und Macron zu Fortschritten bei EU-Reform auf

BERLIN/MARSEILLE (dpa-AFX) - Die SPD hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den französischen Staatschef Emmanuel Macron aufgefordert, bei den Reformen der Europäischen Union Tempo zu machen. "So wichtig und wünschenswert gemeinsame Lösungen in der Flüchtlingspolitik sind, die Flüchtlingsdebatte darf nicht notwendige Fortschritte in anderen Bereichen ausbremsen", erklärte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Achim Post, am Freitag vor dem am Nachmittag in Marseille geplanten Treffen von Merkel und Macron.

"Die Reform der Wirtschafts- und Währungsunion mit einem Investitionsbudget für die Eurozone , der Aufbau eines Europäischen Währungsfonds sowie eine gerechte Besteuerung von Unternehmen, gerade der großen Internetkonzerne, müssen ganz oben auf der Agenda stehen", so Post. Bis Dezember müssten in Kernfragen der Reform Europas Entscheidungen fallen, sonst schließe sich das Reform-Zeitfenster.