DAX 25.299 +0,2%ESt50 6.190 +0,4%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 10,88 -1,1%Nas 26.694 -1,9%Bitcoin 73.639 -0,8%Euro 1,1127 -0,6%Öl 106,6 +0,8%Gold 4.086 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

SPD-Senatorin Kiziltepe ist für Fortsetzung der Berliner Sondierungen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner SPD-Politikerin Cansel Kiziltepe plädiert für die Fortsetzung der Sondierungsgespräche mit Linken und Grünen über eine mögliche Regierungsbildung. "Gerade, wenn es schwierig wird, muss Politik in der Lage sein, miteinander zu sprechen und offene Fragen zu klären", sagte die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sollten jetzt nicht über öffentliche Schuldzuweisungen weiter Vertrauen verspielen, sondern die Gespräche fortsetzen", forderte Kiziltepe, die Arbeits- und Sozialsenatorin im noch amtierenden schwarz-roten Senat ist.

Werbung

"Am Ende muss sich eine mögliche Koalition daran messen lassen, ob sie die sozialen Probleme Berlins löst, bezahlbares Wohnen sichert, gute Arbeit stärkt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt voranbringt", so die SPD-Politikerin.

Kiziltepe weist auf das Leid der palästinensischen Bevölkerung hin

"Der Schutz jüdischen Lebens, das Existenzrecht Israels und der entschlossene Kampf gegen Antisemitismus sind für uns nicht verhandelbar", ergänzte sie zur aktuellen Diskussion nach dem Unterbrechen der Sondierungsgespräche am Dienstagabend.

"Dazu gehört auch, Antisemitismus klar zu benennen und ihm überall entgegenzutreten. Das ist die gemeinsam vereinbarte Grundlage für die Sondierungen", betonte Kiziltepe. "Gleichzeitig müssen das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung und die Perspektive auf Frieden und eine politische Lösung ihren Platz haben."

Werbung

Linke, Grüne und SPD hatten vergangene Woche vor Beginn der Sondierungen eine Vereinbarung geschlossen, wie sie im Falle einer Koalition mit antisemitischen Vorfällen in den Reihen der Linken umgehen wollen. Angedacht darin sind auch Sanktionen bis hin zum Fraktionsausschluss. Am Dienstag unterschrieben die Mitglieder der Linken-Fraktion geschlossen eine inhaltlich davon in Teilen abweichende Erklärung zu dem Thema. Grüne und SPD unterbrachen die Sondierungsgespräche daraufhin./ah/DP/men

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.