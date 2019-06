SPD-Spitze noch ohne Vorschlag für Vorgehen nach Nahles-Rücktritt

BERLIN (dpa-AFX) - In der Führungskrise der SPD hat sich die Parteispitze am Sonntag noch nicht auf einen konkreten Vorschlag für das weitere Vorgehen verständigt. Ein Krisentreffen der engeren Führung in der Parteizentrale ging am Sonntagabend ohne Ergebnis zu Ende, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr. Dabei ging es um die angestrebte Interimslösung nach dem angekündigten Rücktritt von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles, um den Zeitpunkt und den Weg für die Neuwahl der oder des neuen Parteivorsitzenden und den Zeitpunkt der geplanten Halbzeitbilanz für die Arbeit der großen Koalition.

Als wahrscheinlich galt allerdings, dass die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer dem Parteivorstand für eine Übergangszeit als kommissarische Parteivorsitzende vorgeschlagen wird. Eine Sitzung des Vorstands war für Montagvormittag angesetzt. Dann sollten Entscheidungen gefällt werden.

Bisher war ein SPD-Parteitag für Dezember vorgesehen. Auf dem Konvent sollte der Vorsitz neu gewählt und Bilanz zur großen Koalition gezogen werden. Erwogen wird nun, den Konvent auf die Zeit nach der Sommerpause vorzuziehen.

Klar ist hingegen bereits, dass der Kölner SPD-Abgeordnete und Fraktionsvize Rolf Mützenich kommissarisch die Führung der Fraktion übernehmen soll. Die ursprünglich für Dienstag geplante Neuwahl des Fraktionsvorsitzes soll nicht stattfinden./bw/tam/DP/zb