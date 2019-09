SPD-Spitze zu höherem CO2-Preis bereit

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der heftigen Kritik am Klimapaket der Bundesregierung ist die SPD-Spitze zu Nachbesserungen bei der CO2-Bepreisung bereit. "Wir haben ja der Union vorgeschlagen, dass man wenigstens als Kompromiss mit 20 Euro beginnt", sagte die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer. "Es ist nicht an der SPD gescheitert, es hätte mit uns einen höheren Preis geben können", sagte Dreyer mit Blick auf das Verhalten von CDU und CSU in den Verhandlungen bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vergangene Woche.

"Wir werden offen mit den Grünen darüber sprechen, wie man zusammenkommen kann", so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin mit Blick auf die Verhandlungen über die CO2-Steuer und andere Pläne im Bundesrat. Wissenschaftler haben den vorgesehenen Einstiegspreis als viel zu niedrig kritisiert, während SPD-Vertreter wie Finanzminister Olaf Scholz und Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider ihn mit Blick auf die soziale Auswirkungen bislang verteidigten.

Unterdessen forderte Juso-Chef Kevin Kühnert unter Verweis auf die anstehende Halbzeitbilanz der großen Koalition Nachbesserungen am Klimapaket und plädierte für einen kurzfristigen, breit angelegten Klimadialog zwischen Politik und Bürgern. "Die große Koalition muss für mögliche Nachbesserungen vor allem eine gesellschaftliche Akzeptanz herstellen, um bei der Bilanzentscheidung im Dezember vor den SPD-Mitgliedern überzeugen zu können", sagte Kühnert der Rheinischen Post. Nachbesserungen am Klimapaket müssten zu spürbaren Entlastungen für Menschen "mit normalen und geringen Einkommen" führen.

Der Klimaforscher Mojib Latif sagte im Deutschlandfunk, die festgelegten 10 Euro pro Tonne seien lächerlich. Um eine Lenkungswirkung zu entfalten, müsste der CO2-Preis bei 50 Euro liegen, erklärte Latif. Angesichts der Diskussionen wird der Bundestag am Morgen über das Klimaschutzprogramm debattieren.

