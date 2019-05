SPD trifft sich Mittwochnachmittag zur Sonderfraktionssitzung

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Fraktion wird sich am Mittwoch zu einer Sondersitzung treffen, um die auf nächste Woche vorgezogene Wahl zum Fraktionsvorsitz vorzubereiten. Das bestätigte eine Sprecherin der SPD-Fraktion. Bei dem Treffen um 15.00 Uhr werde über Konsequenzen aus den historisch schlechten Ergebnissen bei den Europawahlen und der Bremer Bürgerschaftswahl gesprochen.

Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hatte Montagabend angekündigt, ihre eigentlich für September angesetzte Wiederwahl zur Fraktionsvorsitzenden vorzuziehen. Die Wahl wird nun am 4. Juni stattfinden. Bislang gibt es offiziell noch keinen Gegenkandidat.

Nahles war bereits im Vorfeld der Wahlen parteiintern unter Beschuss geraten. Ihr Vorgänger als Parteichef, Martin Schulz, soll nach Medienberichten schon sein Interesse an dem Posten bekundet haben.

In einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit, das am Dienstag vorab veröffentlicht wurde, kritisierte Schulz allerdings das Vorhaben von Nahles, sich in der kommenden Woche vorzeitig einer Wiederwahl zur Fraktionsvorsitzenden zu stellen. "Diese Wahl ist für September angesetzt", sagte Schulz zur Zeit. Der Fraktion sollte die Zeit gegeben werden, die letzten Entwicklungen zu analysieren. "Wir sollten Ruhe bewahren und die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen", sagte Schulz weiter. Auf die Frage, ob er selbst gegen Nahles antreten werde, sagte er: "Diese Frage stellt sich zurzeit nicht."

