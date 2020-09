SPD und Grüne: Ausschuss soll sich mit Cum-Ex-Verwicklung befassen

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Verhalten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in der Cum-Ex-Affäre während seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister beschäftigt aller Voraussicht die Hamburgische Bürgerschaft. Die Koalitionsfraktionen von SPD und Grünen kündigten am Dienstag an, noch am selben Tag im Haushaltsausschuss für die nächste Sitzung am 27. Oktober eine Selbstbefassung zu den jüngsten Medienberichten über die Cum-Ex-Geschäfte zu beantragen. Danach hatte sich Scholz öfter als bislang bekannt mit dem Mitinhaber der Warburg Bank, Christian Olearius, getroffen. Gegen die Bank und Olearius liefen zu der Zeit Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung./klm/DP/nas