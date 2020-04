SPD und Grüne nehmen in Hamburg Koalitionsverhandlungen auf

HAMBURG (dpa-AFX) - Zwei Monate nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg nehmen SPD und Grüne am Donnerstag (12.00 Uhr) Koalitionsverhandlungen auf. Die Gespräche, die wegen der Corona-Krise bereits zwei Mal verschoben wurden, finden im Großen Festsaal des Hamburger Rathauses statt. Bei der ersten Runde soll es um die Erwartungen an die Zusammenarbeit und die finanziellen Rahmenbedingungen gehen. Beide Parteien haben die Hoffnung geäußert, die Regierungsbildung noch vor der Sommerpause abschließen zu können.

SPD und Grüne bilden in Hamburg bereits seit 2015 eine gemeinsame Regierung. Bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar war die SPD trotz Verlusten mit 39,2 Prozent wieder stärkste Kraft geworden. Die Grünen konnten ihr Ergebnis von 2015 mit 24,2 Prozent fast verdoppeln.

Nach zwei Sondierungsrunden hatten beide Parteien Anfang März große Übereinstimmungen gesehen und auf die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit verwiesen. Allerdings sei in den Gesprächen auch Verhandlungsbedarf deutlich geworden, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Er betonte auch, dass eine Rot-Schwarze Koalition für die SPD nach wie vor eine denkbare Option sei.

Knackpunkte der Koalitionsverhandlungen dürften Infrastrukturprojekte wie die geplante Autobahn A26-Ost und die neue Köhlbrand-Querung sowie die Kapazitätserweiterung des Flughafens sein, die von SPD-Seite gewollt sind und bei den Grünen zumindest unter Vorbehalt stehen. Auf der anderen Seite dürften die Grünen mit ihrer Forderung nach einer weitgehend autofreien Innenstadt und dem Ziel, für Hamburg schon bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen, mit der SPD noch Gesprächsbedarf haben.

Letztlich wird es auch um die Besetzung der Senatorenposten und einen möglichen Neuzuschnitt der Ressorts gehen. Die stärker gewordenen Grünen, die bisher drei von elf Senatoren stellten, dürften in den anstehenden Verhandlungen weitere Ansprüche anmelden, etwa die Zuständigkeit für den Bereich Verkehr.

Die Verhandlungskommission der SPD umfasst acht feste Mitglieder, darunter Parteichefin Melanie Leonhard und Bürgermeister Tschentscher. Die Grünen gehen mit zehn Politikern in die Gespräche, darunter die Parteivorsitzende Anna Gallina und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank./fi/DP/zb