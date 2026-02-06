DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.777 +1,9%Euro1,1815 +0,1%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Stellantis A2QL01 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Allianz 840400 Bayer BAY001 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Interview mit Annchristin Jahnel, HSBC Interview mit Annchristin Jahnel, HSBC
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SPD will neue Finanzierung für Gesundheit und Pflege

08.02.26 17:47 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD will die Finanzierung von Gesundheit und Pflege neu organisieren. "Wir wollen an dieser Stelle die Finanzierung gerechter gestalten und auch perspektivisch alle Einkommensarten miteinbeziehen", sagte Parteichefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas in Berlin. Neben Löhnen und Gehältern würden dann zum Beispiel auch Kapitalerträge oder Mieteinkünfte berücksichtigt. Bislang werden diese nur bei freiwilligen Mitgliedern in der gesetzlichen Krankenversicherung eingerechnet und auch hier nur bis zur sogenannten Beitragsbemessungsgrenze.

Wer­bung

Ziel sei, die Beiträge zu senken, heißt es in einem Beschluss des SPD-Parteivorstands, über den zuerst der "Spiegel" berichtete. Das Papier basiert auf einem Zwischenbericht der parteiinternen Sozialstaatskommission. Die SPD fordert darin auch eine Ausweitung der Rentenversicherungspflicht auf Beamte, Selbstständige und Mandatsträger. "Wer arbeitet, zahlt ein", solle das Prinzip sein./tam/DP/mis