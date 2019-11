SPD will neuen Generationenvertrag für die Rente

BERLIN (dpa-AFX) - Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, stellt zentrale Weichenstellungen für die Zukunft der Rente in Aussicht. "In der Rentenkommission der Bundesregierung kümmern wir uns um einen neuen und auch verlässlichen Generationenvertrag", sagte Mast der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das Gremium soll im März 2020 Vorschläge für eine langfristige Absicherung der Rente in Deutschland vorlegen.

"Für uns ist völlig klar: Kein Vorschlag ohne solide Finanzierung", sagte Mast dazu weiter, ohne Details zu nennen. Die Politik müsse sich quasi täglich um die Rente kümmern. "Mit der Grundrente zeigen wir: Wir gehen die Herausforderungen an." Dazu zähle aber auch, für "gute und sichere Arbeit" zu sorgen, denn die gesetzliche Rente bilde Lebensverläufe ab.

Die Rentenversicherung hatte am Mittwoch in Würzburg steigende Renten fürs kommende Jahr vorausgesagt, aber auch auf wachsende Probleme in den kommenden Jahren hingewiesen./bw/DP/zb