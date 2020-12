SPD will Parteitag auf den 9. Mai verschieben

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will ihren Bundesparteitag 2021 von Anfang März auf den 9. Mai verschieben. "Wir sind froh, wenn wir jetzt durch die Verschiebung des Parteitags auch die Möglichkeit haben, noch einmal intensiv mit unseren Mitgliedern in die Debatte zu gehen", sagte Parteichefin Saskia Esken bei einer Online-Pressekonferenz. Es gehe um die Frage, was die SPD leite, "wenn der Kahn mal wieder etwas ruhigere See" habe. "Wohin fahren wir dann eigentlich, welche Richtung geben wir der Veränderung, die fraglos notwendig ist in diesem Land", erklärte sie. "Dafür ein bisschen mehr Zeit zu haben, diese Möglichkeit gibt uns diese Verschiebung."

Offiziell muss der neue Termin noch vom Parteivorstand abgesegnet werden. Esken betonte, 2021 werde "ein Superwahljahr. in dem wir uns gleichzeitig profilieren und verantwortungsvoll mitregieren werden". Sie kündigte an, dass sich die SPD inhaltlich auch vom Koalitionspartner Union differenzieren wolle. "Wir werden Dampf machen und den Koalitionspartner in die Pflicht nehmen."

Als Beispiele nannte die Parteichefin unter anderem eine bessere Bezahlung für Beschäftigte in systemrelevanten Berufen, einen besseren Arbeitsschutz in der Fleischindustrie, gerechte Lieferketten, gleiche Chancen für Frauen und Männer, den Schutz der Mieter vor Umwandlung ihrer Miet- in Eigentumswohnungen und den sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft.

Ausdrücklich lobte sie "die enge Zusammenarbeit mit Olaf Scholz", den die SPD bereits im vergangenen Sommer zum Kanzlerkandidaten ausgerufen hatte. Co-Parteichef Norbert Walter-Borjans erklärte, es sei richtig gewesen, dass Esken und er vor einem Jahr zu Parteivorsitzenden bestimmt worden seien, aber "die Übersetzung in beharrliche, in routinierte Regierungsarbeit, die kann keiner so wie Olaf Scholz".

