SPD will Transparenzregeln für Abgeordnete deutlich verschärfen - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund der "Maskenaffäre" und weiterer möglicher Korruptionsfälle in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion will die SPD die Transparenz- und Antikorruptionsregeln für Bundestagsabgeordnete deutlich verschärfen. Ein entsprechender Gesetzentwurf sehe dafür Änderungen im Abgeordnetengesetz, dem Strafgesetzbuch und dem Parteiengesetz vor, berichtete die Funke-Mediengruppe. So wolle die SPD-Fraktion bezahlte Beratertätigkeiten, die "in unmittelbarem Zusammenhang" mit der Ausübung des Mandats stehen, für Abgeordnete verbieten. Das beträfe laut SPD zum Beispiel die Politikberatung von Unternehmen.

Bei anderen Nebentätigkeiten soll die Höhe der Einkünfte in Zukunft nicht mehr nur grob nach einem Stufensystem angegeben werden, sondern auf Euro und Cent genau. Zudem sollen Abgeordnete angeben müssen, wenn sie mehr als 5 Prozent der Stimmrechte einer Aktiengesellschaft haben. Auch Aktienoptionen will die SPD anzeige- und veröffentlichungspflichtig machen. Abgeordnete sollen dem Entwurf zufolge während ihrer Zeit im Bundestag außerdem keine Unternehmen gründen dürfen. Die bisherigen Verhaltensregeln für Abgeordnete sollen dafür geändert und ins Abgeordnetengesetz übernommen werden.

Im Strafrecht wollen die Sozialdemokraten Bestechlichkeit von Mandatsträgern künftig mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe ahnden. Mit einer Änderung des Parteiengesetzes sollen Spenden an Parteien in Zukunft nach dem Entwurf schon ab 2.000 Euro anstatt bisher 10.000 Euro veröffentlichungspflichtig sein. Spenderinnen und Spender sollen außerdem nicht mehr als 100.000 Euro im Jahr an eine Partei geben dürfen. Spenden an einzelne Abgeordnete sollen ganz verboten werden.

March 12, 2021 03:15 ET (08:15 GMT)