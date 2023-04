SPD will Zugang Deutschlands zum Weltraum mit eigenen Raketen

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Bundestagsfraktion plädiert für einen unabhängigen Zugang Deutschlands zum Weltraum mit eigenen Raketen und Satelliten. Das geht aus einem Positionspapier hervor, das die Fraktion am Dienstag in Berlin beschloss. Explizit werden darin "eigene Startkapazitäten und -plätze, sowie eigene Trägerraketen und Satelliten" genannt. "Ohne Weltrauminfrastruktur ist das Leben in einer modernen und vernetzten Industrienation nicht möglich", heißt es zudem in dem Papier, über das zuerst die "Süddeutsche Zeitung" berichtete.

Der Weltraum gewinnt aus Sicht der SPD in verschiedenen Bereichen an Bedeutung: "Klimaschutz, Telekommunikation, Mobilität, Forschung, Landwirtschaft, Energieversorgung oder auch Sicherheitspolitik - ohne Weltrauminfrastruktur steht all dies still." Die deutsche Politik müsse in dem Bereich daher strategisch neu aufgestellt werden. Die Bundesregierung solle etwa hoheitlich genutzte Weltrauminfrastruktur als kritische Infrastruktur anerkennen.

Begrüßt wird auch die Initiative zur Schaffung einer mobilen Startplattform in der deutschen Nordsee.