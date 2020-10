SPD-Wirtschaftsflügel hinterfragt Lieferkettengesetz

BERLIN (Dow Jones)--Der Wirtschaftsflügel der sieht die Pläne der Großen Koalition für ein Lieferkettengesetz skeptisch. "Gut gemeint ist nicht gut gemacht oder realitätstauglich", sagte der Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums, Matthias Machnig, dem Spiegel. "Wer in Deutschland nicht die Hygienesituation in Schlachthöfen oder die flächendeckende Einhaltung der Mindestlöhne überprüfen kann, muss erklären, wie er dies weltweit bei Tausenden Unternehmen und Zehntausenden von Zulieferern kontrollieren und durchsetzen will."

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hatten Eckpunkte für einen Entwurf vorgelegt, wonach deutsche Unternehmen für die Beachtung von Menschenrechten und Sozialstandards bei Zulieferern im Ausland sorgen müssen. Vorgesehen sind eine zivilrechtliche Haftung und auch Sanktionen. Das Vorhaben drohe jedoch, deutsche Unternehmen "mit Berichtspflichten zu überfrachten" und zum Rückzug "aus internationalen Märkten" zu bewegen, heißt es laut dem Magazin in einem Papier des Forums.

Das SPD-Wirtschaftsforum hatte sich bereits im Juli in einem Positionspapier zu dem geplanten Lieferkettengesetz geäußert. Darin wurde eine gesetzliche Regelung für Unternehmen zwar grundsätzlich begrüßt, dennoch wäre es demnach "zielführender, ein solches Gesetz über die nationale Ebene hinweg auf eine europäische hin zu denken". Im Moment blockiert die Union das Vorhaben jedoch, insbesondere Wirtschafsminister Peter Altmaier (CDU) will in Zeiten der Corona-Krise negative Folgen für die Unternehmen vermeiden.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2020 10:50 ET (14:50 GMT)