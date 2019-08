SPD-Wirtschaftsforum will Maßnahmenbündel zum Klimaschutz

Werbung

DAX etwas höher -- Wall Street erholt -- Handelsstreit: China und USA bereit für neue Verhandlungen -- ifo-Index fällt weiter -- Goldpreis auf Höhenflug -- Wirecard, UBS, Deutsche Bank im Fokus

Trump: Hoffe auf "guten und fairen" Deal mit der EU. Asiens Börsen tiefrot. Goldman senkt Ströer auf 'Neutral'. Celgene verkauft Rechte an Schuppenflechte-Mittel an Amgen. KKR sichert sich beträchtliche Beteiligung an Axel Springer. Vonovia kritisiert geplanten Mietendeckel in Berlin.